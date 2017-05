Aide demandée en Haute-Gaspésie

Le milieu politique de la Haute-Gaspésie revient à la charge et exige que le gouvernement Couillard s'engage pour l'avenir de la région.

Après la MRC il y a quelques semaines, c'est au tour du député de Gaspé de demander des engagements fermes et des échéanciers clairs à Québec afin de relancer l'économie de la Haute-Gaspésie.

Gaétan Lelièvre entend talonner le gouvernement en ce sens d'ici la fin de la session parlementaire à la mi-juin.

«La MRC de la Haute-Gaspésie est malheureusement en 2e position sur 94 MRC en terme de dévitalisation. Et les gens ont fait leur devoir. Les promoteurs et le monde municipal ont monté de bons dossiers. Qu’on pense à l’aéroport, le dossier d’Exploramer qui attend depuis 3 ans une subvention pour assurer sa survie, au parc de la Gaspésie qui mériterait des investissements, la formation professionnelle dont on avait annoncé le volet un en 2013. Moi, ce que je sens sur le terrain, c’est l’urgence. Les gens ont hâte d’avoir de bonnes nouvelles, d’avoir de l’oxygène pour développer leur coin de pays», souligne-t-il.