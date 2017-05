Amour, opéra et humour

Les nouvelles technologies vont tuer les relations interpersonnelles. C’est du moins ce que pensait Gian Carlo Menotti en... 1946. Avec «Le Téléphone ou l’Amour à trois», la jeune compagnie Opéra Outside the Box déballe une œuvre lyrique drôle et étonnamment actuelle.

Ben aimerait bien demander Lucie en mariage. Le hic: Lucie est tellement prise par son téléphone que Ben n’arrive jamais à trouver le temps de faire sa proposition! «Elle est complètement obsédée par cet appareil, comme plusieurs d’entre nous, d’ailleurs, lance en riant Kim Crofts, cofondatrice de la compagnie Opéra Outside the Box. Monetti souhaitait critiquer l’effet de cette nouvelle technologie sur les relations amoureuses.»

Exit toutefois la femme au foyer: dans leur relecture actualisée de cet opéra, Lucie est une agente culturelle responsable d’une exposition de... téléphones. La pièce sera également accompagnée d’une véritable exposition d’arts visuels, où dix artistes ont créé des œuvres centrées sur le thème des communications. Une volonté qui reflète bien le renouveau que souhaite insuffler l’équipe d’Opéra Outside the Box sur un art trop souvent considéré comme poussiéreux.

«On ne voit presque que des productions d’époque, avec des costumes et des grosses perruques... Ce qui m’intéressait, c’était de monter une œuvre actuelle et contemporaine, qui soit accessible à tous», souligne Émilie Versailles, également cofondatrice de la compagnie et la soprano lyrique qui interprétera le rôle de Lucie.

Sortir l’opéra de sa loge

Dès leur rencontre à l’UQAM dans un cours donné par la metteure en scène Angela Konrad, les deux jeunes femmes ont choisi de se concentrer sur l’aspect dramaturgique de l’opéra. «Souvent, il n’y a que six heures de répétition dramaturgique pour un opéra conventionnel. Nous, on en a mis 20!» illustre Kim Crofts.

Une statistique d’autant plus étonnante que l’œuvre de Monetti ne se déroule qu’en un acte de 25 minutes. «On a choisi de faire des formes plus courtes, afin de simplifier le processus», note Émilie Versailles.

«Ça concorde avec notre volonté de sortir l’opéra des théâtres traditionnels. Plutôt que de voir une petite figure s’époumoner depuis le fond d’une salle, on présente l’opéra dans l’intimité des gens», renchérit Kim Crofts.

Bars, cafés, parcs, usines abandonnées: autant de lieux où l’équipe d’Opéra Outside the Box souhaite voir résonner la voix des chanteurs lyriques. «On a l’impression que l’opéra, c’est passé date, mais le chant classique a quelque chose de fort et profond qui peut très certainement nous toucher. Même aujourd’hui!» croit Émilie Versailles.

«Le Téléphone ou l’Amour à trois» sera présenté le 1er juin à 20h au Matahari Loft.