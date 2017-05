Ayer's Cliff manque de médecins de famille

Le Centre de santé de la Vallée Massawippi d'Ayer's Cliff, en Estrie, fait face à un défi sérieux: un manque de médecins de famille. Le conseil d'administration réclame l'aide du gouvernement provincial.

Le maire d'Ayer's Cliff, Alec Van Zuiden, a à coeur la coopérative de santé de sa ville. Le jour même de son inauguration, il y a deux ans, son père décédait.

«Je l'ai fait pour mon père, lui non plus n'avait pas de médecin de famille. Plusieurs années plus tard, on est dans le même bateau. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système», a dit le maire.

Il y a un besoin criant d'un médecin pour assurer la continuité des services aux 1600 membres du Centre de santé de la Vallée Massawippi (CSVM).

«Il manque de médecins en Estrie. On ne demande pas grand-chose. On demande un médecin à temps partiel, une fois ou deux par semaine», a souligné Richard Violette, président du CSVM.

«On ne demande pas d'argent au gouvernement, on ne demande pas une cenne, a ajouté le maire. On veut juste l'autorisation du gouvernement pour avoir un médecin de famille, et on nous répond non.»

La coopérative est financée par ses membres. D'autres donateurs aimeraient contribuer, mais pas avant d'avoir la confirmation qu'un nouveau médecin de famille aura été engagé.

«Ça gène certaines personnes [qui veulent] devenir membre», a ajouté M. Van Zuiden.

Le conseil d'administration souhaite que le gouvernement tienne compte de la réalité rurale de la municipalité. Âgés en moyenne de 70 ans, les usagers peuvent difficilement se déplacer.

À part Magog qui est situé à une quinzaine de kilomètres d'Ayer's Cliff, les usagers devront parcourir une trentaine de kilomètres pour se rendre à Sherbrooke.

«Ici les gens ont tous les services dont ils ont besoin, les services de première ligne», a confié Richard Violette.

Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre. «Ça demeure une question de négociations locales. Je n'ai pas dans la loi et dans la Charte des droits le pouvoir de dire à un médecin: vous allez vous installer à telle clinique», a dit le ministre de la Santé Gaétan Barrette.

«Au Québec, on ne manque pas de médecin de famille. Il faut juste qu'ils soient aux bons endroits. Et ça c'est la responsabilité du ministre de la Santé», a indiqué de son côté François Legault, le chef de la Coalition avenir Québec.