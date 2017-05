Baisses des prêts assurés par la SCHL

Les règles imposées par Ottawa pour resserrer l’accès au crédit immobilier ont eu comme effet de diminuer le nombre d’assurances hypothécaires offert par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) au premier trimestre de l’année par rapport à la même période en 2016.

Le volume total de logements assurés a chuté de 34 088 (41,2 %) par rapport au premier trimestre de l’an dernier.

Dans le secteur de l’assurance hypothécaire pour les propriétaires-occupants, 5538 logements en moins ont été assurés, soit une chute de 22,9 %.

«L’exigence de «simulation de crise visant le taux hypothécaire», qui permet de déterminer si l’emprunteur a la capacité de s’acquitter de ses paiements hypothécaires, même à un taux d’intérêt plus élevé, a eu une incidence sur le volume de prêts achat», a mentionné la SCHL dans son rapport financier.

En effet, tous les futurs emprunteurs sont évalués depuis octobre selon leur capacité à payer leurs versements hypothécaires comme si les taux étaient au niveau le plus élevé depuis cinq ans, soit environ 4,64 %. Ce taux est beaucoup plus élevé que ceux en vigueur en ce moment, ce qui disqualifie davantage de personnes qui ont les moyens de payer les présents taux, mais peut-être pas les plus élevés depuis cinq ans.

Ristourne à l’État

Pour une rare fois dans son histoire, la SCHL a mentionné qu’elle versera un dividende à l’État fédéral de 145 millions $.

«Le paiement du dividende permettra de remettre le capital excédentaire au gouvernement du Canada tout en conservant un capital suffisant pour se protéger contre les risques liés au marché de l'habitation», a affirmé Wojo Zielonka, chef des finances et premier vice-président pour les marchés financiers à la SCHL.

L’institution compte aussi verser un autre dividende exceptionnel cette année.