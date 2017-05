Bébé brûlé après l’application d’une crème solaire: Santé Canada enquête

Santé Canada a ouvert une enquête sur le cas d’un bébé de 9 mois de Cacouna ayant subi des brûlures au 2e degré après l’application d’une crème solaire.

Au cours du mois de mai seulement, 3 plaintes de brûlures avec la crème Banana Boat ont été rapportées.

Aujourd’hui, le visage du petit Loïc est rougi et marqué par des cloques d’eau. «C’est suite à l’application de la crème solaire que c’est arrivé. Nous, on pensait qu’il avait un coup de soleil. Mais là, ça a empiré. C’est devenu de plus en plus rouge. Le lendemain matin, les cloques sont apparues au visage», a déclaré la mère de l'enfant, Caroline Morneau.

Inquiets, les parents ont rapidement consulté un médecin. «Je suis allée voir un pédiatre jeudi. Il nous a dit que Loïc avait une dermatite de contact. Il m’a parlé de brûlure chimique», a-t-elle ajouté.

Cette histoire ne semble pas être un cas isolé. Le fils d'une femme de Rivière-du-Loup a lui aussi réagi à une crème solaire. «C’était rouge ici et sur les oreilles aussi. C’est sûr qu’on ne peut pas mettre n’importe quoi à nos enfants. Ça fait un petit peu peur», a expliqué la mère d'Olivier, Jovette Levasseur.

Choisir une crème solaire

Ce que plusieurs ignorent, c’est qu’il existe deux types de crème solaire. «Ça fonctionne en absorbant les rayons ultra-violets. On peut les bloquer de deux façons, soit qu’on les absorbe de façon chimique, soit on peut les bloquer physiquement», a expliqué Claude Bourgoin, pharmacien propriétaire chez Jean Coutu.

Les écrans solaires dits physiques sont recommandés pour les jeunes enfants. «Des crèmes qu’on appelle une lotion minérale ou une base de dioxyde de titane. Ce sont des crèmes qui font un blocage physique, un peu comme si on mettait une pièce de vêtement sur nous», a-t-il souligné.

«Ça peut arriver avec plein d’autres sortes de produits, mais vraiment, on veut sensibiliser les parents à vérifier les ingrédients de chaque produit», a déclaré la mère de 22 ans.