Des élèves forcés de reprendre leur examen

Des élèves de l’école secondaire La Ruche à Magog sont en colère: à cause d’un problème informatique ils devront reprendre leur examen final de français.

Vendredi dernier, ils ont appris que les notes de leur examen d'écriture n'étaient pas valides puisqu'une mise à jour informatique a installé par mégarde le correcteur de français Antidote.

«On ne veut pas baisser les bras, on a passé de nombreuses heures à préparer cet examen-là et on trouve que c’est important de dénoncer cette injustice», témoigne une élève.

À trois semaines de la fin de l’année scolaire, les 37 élèves de secondaire qui ont choisi de passer l’examen sur ordinateur devront aussi refaire la préparation nécessaire en amont.

La reprise d’examen est prévue le 6 juin à moins que la décision soit cassée. La direction de l’école secondaire La Ruche refuse d’émettre un commentaire.