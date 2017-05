Facture salée pour l’incendie de l'Auberge La Tourelle

L'incendie survenu à l'Auberge La Tourelle en mars dernier coûtera cher à la municipalité de Saint-Fulgence, qui devra payer pour les services des pompiers de Saint-David-de-Falardeau, de Saint-Honoré et de Saguenay, appelés en renfort pour combattre le feu.

Saint-David-de-Falardeau réclame 1242 $ pour le temps de travail de neuf hommes, leurs avantages sociaux et l'essence des véhicules utilisés. La facture de Saint-Honoré pour les mêmes items est de 2200$.

La plus salée est celle de Saguenay. Pour cinq hommes, un officier, des véhicules, dont une citerne, et l'échelle aérienne, le montant s’élève entre 25 000$ et 30 000$, a indiqué le maire de Saint-Fulgence, Gilbert Simard.

Depuis trois ans, la Ville de Saguenay facture pour cette entraide intermunicipale et un règlement établit ses tarifs. Par exemple, une autopompe coûte 800$ de l'heure et une échelle aérienne, 950$ de l’heure.

En ajoutant les 1500$ pour rémunérer les équipes de Saint-Fulgence, le total est d'environ 35 000$.

Pour Saint-Fulgence, c'est un gros coup, car le budget dédié à combattre les incendies pour toute l'année est d'environ 40 000$. Plus de 80% du budget sera donc alloué à un seul feu.

En attente d’un protocole

L'urgence de signer un protocole d'entente entre la MRC-du-Fjord, ses 13 localités et Saguenay devient évidente pour l’obtention de meilleurs tarifs.

«Ça fait partie de notre plan de signer une entente avec Saguenay. C'est ce qu'on veut faire et on va le faire», a promis le préfet de la MRC-du-Fjord, Gérald Savard.

Avant notre entretien, le préfet parlait de régler cette question pour la fin de 2018. Son discours vient de changer.

«Je vous ai parlé de 2018. Peut-être qu'en 2017, on pourra aller voir plus vite, a dit Gérald Savard. Peut-être qu'on demandera à Jean Tremblay, une rencontre pour signer une entente plus rapidement.»

Dans cet accord, la MRC-du-Fjord voudrait y inclure d'autres services de Saguenay. Les recherches en forêt et le sauvetage nautique pourraient en faire partie.