Il roule en DeLorean et se fait flasher à 88 miles à l’heure

Le rêve ultime d’un admirateur du film Retour vers le Futur? Certainement de s’afficher au volant d’une DeLorean. Malheureusement pour Spencer White, un Californien propriétaire de la voiture mythique, ce rêve peut coûter cher.

C’est en roulant sur l’autoroute, près de Santa Clarita en Californie, que Spencer White a eu envie de frôler les 88 miles à l’heure, la fameuse vitesse permettant de voyager dans le temps selon Emmett Brown dans Retour vers le Futur.

«J’ai regardé le compteur de vitesse et ça disait que je roulais à 85 miles à l’heure. Ma mère m’a regardé et m’a dit: "Allez, va jusqu’à 88 miles à l’heure". Alors c’est ce que j’ai fait», a expliqué Spencer White à un journaliste.

Et c’est là que l’improbable s’est produit. Non, même une fois arrivés à 88 miles à l’heure, soit environ 140 km/h, la mère et le fils n’ont pas voyagé dans le temps... Par contre, ils ont bien attiré l’œil d’un policier placé au bord de l’autoroute avec un radar !

Sans convecteur temporel et en manque de plutonium, Spencer White a bien été obligé de se garer sur le bas-côté.

«Le policier est venu vers moi et m’a demandé : "Vous savez à quelle vitesse vous étiez ? Mon radar vous a flashé à 88 miles à l’heure. "» Entre deux éclats de rire et un petit sourire en coin du policier, Spencer White a eu le droit de photographier la vitesse inscrite sur son radar.

Gracieuseté

Une photo qui est rapidement devenue virale, tout comme le montant de l’amende que ce conducteur trop zélé a tout de même dû payer: presque 400 dollars.