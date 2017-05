Ivanhoé Cambridge se paye un immeuble à 650 millions $ US à Manhattan

La division immobilière de la Caisse de dépôt et placement et un partenaire américain, Callahan Capital Properties, ont mis la main sur un immeuble de Manhattan à New York pour environ 650 millions $ US.

«Nous sommes fiers d'acquérir une propriété prestigieuse d'une telle qualité», a mentionné Arthur Lloyd, président de la section bureaux, Amérique du Nord, d'Ivanhoé Cambridge, par communiqué, mardi.

«Le 85 Broad Street offre des services et des installations des plus modernes, qui plaisent aux usagers traditionnels et de l'industrie des technologies, des arts, des médias et de l’information. Cette acquisition étend notre empreinte et porte à plus de 620 000 m2 notre portefeuille à New York», a ajouté ce représentant du bras immobilier de la Caisse.

Cet édifice occupe tout l’espace sur Broad Street, entre South William Street et Pearl Street dans le sud de Manhattan. Il compte 30 étages.

«Nous croyons que le centre-ville offre un formidable potentiel de croissance à long terme, étant donné l'immense investissement public et privé qui continue d'attirer un large éventail d'entreprises et de résidents», a dit Tim Callahan, chef de la direction de Callahan Capital Properties, qui est partenaire d'Ivanhoé Cambridge dans cette transaction.