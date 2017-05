La fin des aliments interdits dans les boîtes à lunch

La gestion des allergies devenant de plus en plus complexe, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) adopte une nouvelle approche et met fin à l’interdiction d’aliments dans les boîtes à lunch de ses élèves.

«Aucun aliment ne fait l’objet d’interdiction et ne saurait être confisqué par un membre du personnel scolaire», peut-on lire dans un communiqué émis mardi par la CSDM.

La nouvelle est surprenante, estime la nutritionniste et blogueuse Stéphanie Pernice, mais elle ne va pas nécessairement à contre-courant des façons de faire en vogue actuellement. L’interdiction, qui s’apparente davantage à la punition, n’est pas selon elle la meilleure façon d’aider les enfants aux prises avec des allergies.

Moins d’interdiction vient avec davantage de responsabilisation, et ça doit s’accompagner de nouvelles mesures de sensibilisation. Par exemple, il faut favoriser une meilleure hygiène alimentaire en intégrant le lavage des mains et des bureaux après les repas pour éviter toute contamination.

Par ailleurs, les interdictions fournissent «un sentiment de fausse sécurité», croit la nutritionniste, et il y a beaucoup trop de cas par cas. «Les arachides et les noix, c’est un classique, mais des fois, ça allait loin, comme avec les œufs, ou bien certaines écoles, selon les classes, interdisaient les kiwis... Ça devenait très complexe.»

Il vaut mieux viser plus d’uniformité, a-t-elle dit en entrevue à l’émission de Mario Dumont, comme l’a fait l’Ontario en 2005 avec la «loi Sabrina». La mort d’une jeune fille qui avait mangé des frites entrées en contact avec du fromage à la cafétéria de son école avait incité les autorités ontariennes à instaurer de nouvelles mesures dans tous les établissements, notamment la formation du personnel et la mise à jour obligatoire du dossier des enfants.

Mme Pernice croit aussi qu’il faut faire confiance à ses enfants. «Souvent, les enfants très jeunes savent ce qu’ils ne peuvent pas manger. Aux heures de repas, l’éducatrice peut faire laver leurs mains aux enfants, il peut y avoir des politiques interdisant le partage d’aliments, donc à la limite, si l’enfant a ses aliments, ça ne va pas sauter et voler d’un enfant à l’autre», a-t-elle détaillé.

Sur le site de la CSDM, on peut lire que «même si le partage est une valeur fondamentale de l’école publique montréalaise, on ne partage pas la nourriture à l’école parce que certains élèves ont des allergies qui peuvent être sévères. C’est même la règle numéro 1 de l’heure du dîner à l’école».

La nutritionniste comprend que cette nouvelle façon de faire peut susciter des inquiétudes chez les parents d’enfants aux allergies sévères. Elle les invite à communiquer avec les enseignants et leur milieu scolaire pour les informer et pour s’entendre sur les habitudes à adopter à l’avenir.