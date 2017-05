L’Elephant Nature Park a accueilli jeudi dernier Dok Geaw, un éléphanteau d’un an et neuf mois qui a perdu sa mère à l’âge de quatre mois. Après l’avoir entendu barrir à son arrivée, tout le troupeau s’est déplacé à la course pour venir à sa rencontre.

Cette rencontre émouvante a été filmée par la Save Elephant Foundation et diffusée sur leur compte YouTube. L’organisme a indiqué que Dok Geaw doit être nourri avec du lait et qu’il allait recevoir les meilleurs soins dans ce parc de la Thaïlande.