Le Havre lance un appel à l'aide

Moins d'une semaine après l'incendie de la résidence Laviolette, le centre Le Havre lance un appel à la population et au milieu des affaires... L'organisme veut reprendre ses activités le plus rapidement possible.

«Nous cherchons une bâtisse à louer de 20 chambres pour au moins 1 an», explique Karine Dahan de la Fondation du centre Le Havre.

Chaque année, plus de 1000 demandes d'hébergement sont acheminées au centre. «Les gens ont besoin d'un lieu sécuritaire leur permettant de créer de nouvelles racines dans la communauté», ajoute le directeur général du centre, Danny Lacroix.

Les locataires ont perdu le peu de biens matériels qu'ils avaient dans cet incendie... Mais ils ont aussi perdu leurs repères et un fort sentiment de sécurité. De là l'importance de trouver rapidement un nouvel édifice comme le souhaitent plusieurs résidants. «Ça faisait 2 ans et demi que j'étais là. Je prends ça pas mal dur» confirme Michel Bourgouin. Il devait partir en appartement en septembre. L'incendie a devancé son envol de quelques mois. Il va bien, mais déjà, sa 2e famille lui manque.

Pour arriver à louer un immeuble de 20 chambres, Le Havre n'a d'autre choix que de faire appel à la générosité. L'organisme aura besoin de 30 000 dollars pour faire les paiements pendant 1 an. Déjà ce matin COMSEP a donné 500 dollars et le maire en a promis 5 000. Les dons en ligne sont acceptés sur canadon.org, sur la page de la Fondation du Centre Le Havre.