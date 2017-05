Le ministre Proulx veut mettre fin à la manipulation de notes

À la suite «d’affirmations sérieuses» concernant la manipulation de notes, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, impose une directive afin de mettre fin à cette pratique.

Dans une déclaration rendue publique mardi après-midi, le ministre Proulx rappelle les principes de «justice, de rigueur et de transparence» qui doivent guider l’évaluation des élèves.

«Les modifications de notes dans le but d’atteindre des cibles de réussite ne sont pas tolérées. Les cibles de réussite visent d’abord et avant tout à donner à tous des objectifs d’amélioration continue et à améliorer de façon globale la diplomation des élèves, mais elles ne constituent pas une motivation pour changer la réalité», affirme le ministre Proulx.

«Si des ajustements aux pratiques existantes doivent être apportés, (qu’)ils le soient», ajoute-t-il. Il s’agit de la première fois qu’une telle directive est imposée au réseau scolaire.

Au cours des dernières semaines, l’évaluation des élèves a fait couler beaucoup d’encre. Un sondage réalisé auprès des enseignants de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a permis d’apprendre que près de la moitié des répondants affirment avoir déjà vu les notes de leurs élèves être modifiées à leur insu sur le bulletin.

«Victoire pour les profs»

Cette directive ministérielle a été accueillie favorablement par la FAE, mardi. «Il faut saluer le geste. Ce qui est clair, c’est qu’un enseignant ne pourra plus subir de pression», a lancé son président, Sylvain Mallette. Ce dernier y voit une «victoire» pour les enseignants qui ont dénoncé la situation au cours des dernières semaines.

Par cette déclaration, le ministre Proulx reconnaît que la manipulation de notes et la pression sur les enseignants étaient bien réelles, ajoute M. Mallette. «Il concède que le phénomène existait et qu’il y avait une vérité dans tout ça. Ce n’est pas rien», lance-t-il.

Réduire le nombre d’examens

Par ailleurs, le ministre Proulx a aussi rappelé mardi avant-midi qu’il avait entamé une révision de la politique d’évaluation des élèves. Il s’est montré ouvert à réduire le nombre d’examens en fin d’année.

La Fédération autonome de l’enseignement réclame l’abolition des examens locaux imposés par des commissions scolaires, qui s’ajoutent aux épreuves ministérielles à compléter en fin d’année scolaire.

«La question se pose. Il y a des endroits dans le monde où on en fait moins et on réussit mieux. À un moment donné, trop d’examens, c’est peut-être comme pas assez», a laissé tomber le ministre Proulx.

– Avec la collaboration de Johanne Roy