Le PDG de Desjardins souhaite augmenter les ristournes

Le grand patron du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, veut protéger et augmenter les ristournes aux membres alors qu’elles ont chuté de près de 50 % depuis plus de cinq ans.

«Dans mon livre à moi, la ristourne est là pour rester. Plus vous contribuez à la prospérité de votre caisse et du mouvement, meilleure sera la ristourne pour vous», a laissé tomber le numéro un du Mouvement Desjardins, en marge de sa conférence au Cercle canadien de Montréal, à l’hôtel Bonaventure.

Guy Cormier veut que les ristournes, liées notamment aux hypothèques et à certains placements, soient élargies aux assurances, ce qui permettrait à de nombreux Québécois d’en recevoir plus.

Impossible de chiffrer cette bonification pour l’instant. Mais, déjà, le vent semble tourner puisqu'au premier trimestre de 2017, la provision pour les ristournes est en hausse de 16,7 %, passant de 30 à 35 millions $.

En 2016, plus de 144 millions étaient consacrés aux ristournes, ce qui représente une baisse de 135 millions par rapport à 2012. En 2012, 35 % des excédents du réseau des caisses servaient à payer des ristournes, un chiffre qui a fondu à 15 %, en 2016.

Le capitalisme critiqué

Dans son discours devant le Cercle canadien, Guy Cormier a par ailleurs vigoureusement critiqué le capitalisme.

Il a déploré du même souffle «la part d’ombre» de la mondialisation, et est même allé jusqu’à affirmer que «le capitalisme à outrance» avait montré ses limites.

Pas tendre à l’égard de Trump

M. Cormier n’a pas été tendre non plus à l’endroit du gouvernement de Donald Trump, qualifiant sa réaction face à l’ALÉNA de vindicative. Un climat de guerre commerciale ne serait certainement pas de nature à alimenter la croissance économique à long terme, a-t-il prévenu. Pour M. Cormier, l’élection de Trump à la Maison-Blanche est une manifestation de la colère de la population qui se sent constamment mise à l’écart.

La création d’entreprises géantes plus fortes que les États-Nations, les délocalisations et les inégalités croissantes frappent les gens de plein fouet, observe M. Cormier, persuadé qu’on ne peut plus s’en remettre qu’à la loi du marché.