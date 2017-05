Le PQ demande des excuses à Québec solidaire

Le président du Parti québécois demande à Québec solidaire de présenter des excuses pour des propos tenus lors du dernier congrès de la formation politique, accusant notamment les péquistes d’être racistes.

Lors du débat sur la convergence avec le PQ, quelques militants ont tenu des propos associant les péquistes à des idées «racistes et xénophobes». Rappelons que plusieurs solidaires refusaient de s’allier à la formation souverainiste en raison de leurs positions sur l’identité et leur Charte des valeurs.

«Pour les communautés racisées au Québec, l’ennemi est double. Il s’incarne à la fois dans le néolibéralisme et dans le racisme. Le Parti québécois porte en lui ces deux bêtes à la fois», avait d’ailleurs déclaré une militante lors des débats.

Dans une lettre, le président du parti Québécois, Raymond Archambault veut des excuses formelles.

«C’est pourquoi [...] nous demandons au comité de coordination de Québec solidaire qu’il se dissocie fermement et publiquement de ces accusations mensongères», est-il écrit.

Des sources ont indiqué à TVA Nouvelles que les militants péquistes réclamaient cette prise de position du parti.

Fait à mentionner, vendredi dernier, le chef du PQ Jean-François Lisée s’était lancé dans une virulente attaque de la formation de gauche.

«Cette semaine, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé sont allés devant vos caméras, ils ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Et on se rend compte que, bien, ce ne sont pas des chefs, ce ne sont pas des leaders, ce sont des employés du Politburo de QS et ils n'ont pas la permission de dire des choses vraies», a lancé Lisée en point de presse, clin d’œil au bureau politique du parti communiste soviétique où les décisions se prenaient de manière opaque.

Mardi matin, les solidaires ont lancé une pointe à leurs collègues du PQ, à l’Assemblée nationale. Ils ont apposé une affichette indiquant «Service des renseignements du Politburo» sur la porte de leur bureau.

- D'après les informations d'Alain Laforest