Meghan Markle aurait de sérieux doutes

Le mariage le plus attendu de l’année en Grande-Bretagne, celui entre le prince Harry et l’actrice Meghan Markle, devra-t-il attendre?

Alors que l’annonce des fiançailles doit être faite sous peu, l’Américaine vue dans la série «Suits: les deux font la paire» hésiterait fortement à unir sa destinée au prince Harry, apprend-on de Radar Online.

À 35 ans, l’actrice aurait de très intéressantes propositions cinéma sur la table. Tyler Perry et Lee Daniels auraient écrit des rôles principaux qui pourraient bien lui permettre de devenir une star du grand écran.

«Déchirée»

Selon une source du site web, Meghan Markle serait «déchirée» par le choix qu’elle doit faire.

«Meghan sait qu’il n’y a pas de possible retour en arrière après l’annonce des fiançailles. Elle a travaillé toute sa vie pour réussir en tant qu’actrice et recevoir ces offres pour des rôles en or est venu perturber les choses.»

Peut-être que la pression associée à la famille royale pèse aussi lourd dans la balance. «Meghan est très intimidée par le monde d’Harry et la responsabilité qu’elle aura» à ses côtés», ajoute la source.

La dernière apparition de Meghan Markle au grand écran remonte à 2015 pour le long métrage criminel «Anti-Social» écrit et réalisé par Reg Traviss. C’est toutefois en 2011 qu’elle a pu associer son nom pour la dernière fois à une production à succès, la comédie «Méchants patrons».