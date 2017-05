Parc Canada envisage d’autoriser la chasse dans l’un de ses parcs

En raison d’une surpopulation de wapitis, bisons et orignaux, Parc Canada envisage d’autoriser la chasse dans le parc national d’Elk Island, situé à Fort Saskatchewan, près d’Edmonton.

Seul parc national entièrement clôturé, Elk Island abrite une population animale trop importante pour sa superficie. «Les animaux n’ont pas la possibilité d’entrer et sortir de notre parc comme ils le feraient dans d’autres parcs. Les animaux mangent une bonne partie de l’environnement, ils mangent tous les arbres et plus que ce que le territoire peut endurer», a expliqué Robyn O'Neill, porte-parole pour le parc d’Elk Island, à Global News.

Si rien n’est fait, les animaux pourraient finir par tomber malades, voir mourir, a ajouté la porte-parole.

Pour contrôler la population, Parc Canada envisage donc d’autoriser la chasse, qu’elle soit menée par des employés du parc, des partenaires autochtones ou ouverte au public. Il s'agit d'une mesure rarissime dans les parcs fédéraux.

Attraper des animaux pour les vendre directement à un abattoir est aussi une piste de solution qui a été évoquée.

Les autorités évaluent aussi la possibilité de transférer des animaux vers un autre parc national. Cependant, si cette solution peut être adaptée et a déjà été utilisée par le passé pour les bisons, une maladie chronique touche certains wapitis et orignaux du parc. Les dirigeants du parc sont donc moins enclins à envisager leur déplacement, pour éviter les risques de contamination.

Des consultations publiques ont été amorcées la semaine dernière et se poursuivront, en vue de trouver une solution, a précisé Parc Canada.