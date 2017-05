Plus de Canadiens veulent rénover, mais à moindre coût

Les propriétaires canadiens devraient être plus nombreux cette année à entreprendre des rénovations à leur domicile, selon un sondage de la Banque CIBC publié mardi. Toutefois, les sommes investies dans leurs travaux devraient être moins grandes que les années précédentes.

Environ 48% des propriétaires canadiens prévoient faire des rénovations cette année comparativement à 37% en 2016. En moyenne, les dépenses devraient atteindre 11 800$ par propriétaire, le plus faible investissement en trois ans. En 2016, environ 13 000$ supplémentaires auraient été investis dans ce type de travaux.

Les propriétaires de l'Ontario et de la Colombie-Britannique sont ceux qui comptent dépenser le plus pour leurs rénovations, soit 16 000$ et 13 200 $ respectivement.

Pour financer leur projet, 67% des propriétaires comptent puiser dans leurs liquidités ou leur épargne, alors que 25% auraient recours à un prêt, une marge de crédit ou une carte de crédit.

Lutter contre la détérioration

Pour la majorité des propriétaires canadiens, la démarche visera d’abord et avant tout à prévenir la détérioration de leur propriété. Ils planifient faire un entretien résidentiel de base comprenant la peinture, la réfection des planchers et le remplacement d'appareils électroménagers.

De fait, 32% d’entre eux disent «avoir des réparations à effectuer» tandis que 25% «souhaitent embellir leur foyer».

Parmi les principaux projets de rénovation, 48% seront destinés à l'entretien de base, 38% à l'aménagement paysager et 31% à la rénovation de la salle de bain.

Au nombre des propriétaires canadiens qui prévoient rénover, 56% ont choisi d’améliorer leur maison pour continuer à y vivre plutôt que pour la vendre. En contrepartie, 12% des répondants veulent augmenter la valeur de leur maison à des fins de vente.