Pointe-Lebel: trois résidences évacuées

Un glissement de terrain a forcé l'évacuation de trois résidences de la rue principale de Pointe-Lebel dimanche après-midi. Les quatre résidents sont évacués de façon préventive au moins trois jours.

Des experts de la Sécurité civile ont été dépêchés sur les lieux pour récupérer les dernières données. Celles-ci ont été transmises au ministère des Transports qui répertorie les événements dans ce secteur.

Une portion de terrain de 91 mètres de large est tombée à la mer, créant un talus d'une hauteur d'environ 16 mètres.

«Oui, ça nous a surpris. Mais Pointe-Lebel, on est bâtis sur la glaise. Donc des décrochements de même, on peut en voir d’autres. Mais un décrochement aussi gros, c’est exceptionnel. Le décrochement a pris l’enrochement et l’a déplacé sur 100 pieds. Ça veut dire que la glaise a passé sous l’enrochement et s’est ramassé à 100 pieds du bord ! C’est épeurant.»

Il y aurait d'autres résidences qui seraient actuellement menacées en raison de fissures observées dans le sol.

Plusieurs hypothèses sont actuellement étudiées pour expliquer le phénomène.

Les résidents ne savent toujours pas s’ils devront déménager définitivement leurs résidences. Le MTQ devrait trancher la question sous peu.