RENIR est le reflet de l’inefficacité du gouvernement, croit la CAQ

Le député de la Coalition avenir Québec (CAQ) Éric Caire juge que le système de communication RENIR est «un exemple de l’inefficacité chronique du gouvernement à gérer des projets informatiques d’envergure».

Le «Journal de Montréal» révélait mardi que des policiers de la Sûreté du Québec sont forcés de patrouiller à deux, même en plein jour, parce que le système de radiocommunication qu’ils utilisent, RENIR, ne transmet pas de signal à certains endroits, ce qui compromet leur sécurité.

Pour M. Caire, cette situation n’est que le symptôme d’un système informatique qui se veut un «fiasco» depuis ses tout débuts.

«RENIR, c’est le triste exemple de faire moins avec plus. On a doublé les délais, on a plus que doublé les coûts, pour [couvrir] la moitié du territoire», a-t-il expliqué, en entrevue téléphonique à l’Agence QMI.

Selon des données obtenues par le «Journal de Montréal», le système a coûté quelque 322 millions $ aux contribuables québécois, alors que son coût avait préalablement été estimé à 144 millions $.

«C’est pénalisant pour le contribuable, et c’est pénalisant pour le citoyen qui a droit à un service de police efficace», a-t-il ajouté.

Le député de La Peltrie croit que les ratés du système sont attribuables au manque de leadership du gouvernement.

«Le gouvernement a la responsabilité [d’offrir] des systèmes informatiques qui sont nécessaires à la prestation de service de ses employés», a-t-il expliqué.

«Il faut des réformes en profondeur, se donner une expertise centralisée, une gouvernance à une seule tête avec un pouvoir réel», a-t-il offert comme solution.

Le Réseau national intégré de télécommunication (RENIR), dont la création a été recommandée par la commission Nicolet à la suite de la tempête de verglas de 1998, a été lancé en 2002 puis confié en 2005 au Centre de services partagés du Québec (CSPQ).