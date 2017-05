SAQ: «La moindre des choses, c'est de donner l'heure juste»

La Société des alcools du Québec serait-elle de plus en plus opaque? Il semblerait que oui, à la lumière des révélations de ce matin de notre Bureau d’enquête. Et c’est tout à fait inacceptable, dénonce Bernard Drainville, à la tribune de l’émission «La Joute», à LCN.

Les vice-présidents de la SAQ se sont fait rembourser plus de 100 000$ en comptes de dépenses en 2016. Mais la société d’État refuse de révéler dans quels pays ils ont voyagé, à quels hôtels ils ont dormi ou encore quels restaurants ils ont fréquentés.

«Chers dirigeants de la Société des alcools du Québec qui nous appartient toujours, qu’est-ce que vous avez à cacher? Pourquoi ne donnez-vous pas l’information aux bons citoyens québécois qui sont en quelque sorte vos actionnaires?» s’interroge Bernard Drainville.

La SAQ se défend en affirmant qu’elle agit de façon conforme à la loi sur l’accès à l’information.

Mais cette réponse irrite l’ancien député péquiste. «Tu es une société d’État, tu n’es pas obligé d’aller au strict minimum. Et quand on parle de plusieurs milliers de dollars en restaurants, en hôtels et en voyages, la moindre des choses, c’est que les vice-présidents de la Société des alcools donnent l’heure juste, plutôt que de nous envoyer des documents caviardés. Donnez-nous les vrais chiffres, parce qu’on a le droit de les connaître, parce que c’est notre argent, pas le votre», s’indigne-t-il.

En 2014, le premier ministre Philippe Couillard avait pourtant promis «le gouvernement le plus transparent que les Québécois auront eu», en précisant que «le meilleur remède à l’obscurité, c’est la lumière».

Luc Lavoie rappelle qu’il est depuis longtemps en faveur de la privatisation de la vente d’alcool. «C’est tellement absurde l’existence même de la SAQ, que je trouve que le dernier clou, c’est quand ils ont sorti une carte fidélisation, soutient le chroniqueur politique. Je suis tombé en bas de ma chaise... c’est un monopole! Je vous garantis que je vais être fidèle», ironise-t-il.

Au lieu d’offrir une bouteille gratuite à l’achat de 10 ou 15 bouteilles - comme l’explique son collègue Drainville -, Luc Lavoie préférerait que la SAQ baisse tous ses prix et «arrête de rire du monde avec ses cartes de fidélisation».

Et l’ancien député péquiste de lui lancer: «Luc, si t’as veux pas la bouteille, prend-la, moi et (l’animateur de "La Joute") Paul (Larocque) allons la boire à ta santé...»

