Un homme grièvement blessé dans un accident de travail à Inverness

Un homme dans la vingtaine a été gravement blessé dans un accident de travail survenu mardi soir, dans une ferme de la municipalité d’Inverness, dans le Centre-du-Québec.

C’est un collègue de la victime qui l’aurait découvert grièvement blessé, a indiqué Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les premières hypothèses, le travailleur pourrait avoir chuté d’un tracteur en mouvement près du 10e et 11e rang. Les services d’urgences ont été avisés vers 18h30 de l’accident.

Des enquêteurs de la SQ et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ont été dépêchés sur place pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident.