Un homme porté disparu depuis quatre jours à Saint-Hyacinthe

La police demande l’aide du public pour retrouver Martin Cardin, un homme de 56 ans porté disparu depuis quatre jours.

L’homme a été vu pour la dernière fois le 27 mai dernier, à Saint-Hyacinthe. Ses proches ont indiqué craindre pour sa santé et sa sécurité.

M. Cardin, qui se déplace à pied, pourrait se trouver dans la région de Saint-Hyacinthe ou de Montréal.

Le disparu mesure 1,75 m (5’ 7’’) et pèse 73 kilos (160 livres). Il a les cheveux bruns, les yeux bleus et arbore une moustache. Au moment de sa disparition, il portait une casquette beige, une chemise à carreaux bourgogne, une veste lignée blanche et bleue et des jeans.

Quiconque l’aperçoit est invité à communiquer avec son service de police local.