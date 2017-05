Un requin surgi de nulle part atterrit dans son bateau

Toute une histoire de pêche pour un Australien qui a eu la surprise de voir un grand blanc sauter dans son bateau, sans prévenir.

L’homme de 73 ans ne comprend toujours pas ce qui a attiré ce requin jusque dans son embarcation.

Il raconte que le squale, d’une longueur de près de 3 mètres, a surgi des eaux et lui a heurté le bras en tombant, le faisant chuter à son tour.

«Quand il m’a frappé, j’ai perdu l’équilibre et je suis tombé sur mes mains et sur les genoux. Puis j’ai jeté un coup d’œil sur le côté et... j’ai réalisé que c’était un foutu requin!» a-t-il relaté.

Sonné par les événements, le pêcheur a tout de même réagi sans tarder.

«Il faisait une danse folle et se débattait dans le bateau alors je me suis relevé aussi vite que je pouvais, j’ai agrippé le lance-fusée de détresse et j’ai grimpé sur le bateau». Puis, il a appelé à l’aide sur sa radio.

La garde côtière a dépêché un bateau et un hélicoptère pour lui venir en aide. Arrivé sur les lieux, ils ont retrouvé le pêcheur «couvert de sang et avec de nombreuses coupures au bras droit», tel qu’indiqué dans un communiqué de l’organisme.