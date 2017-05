Une 2e superclinique dans la région de Québec

Après MAclinique Lebourgneuf, c'est au tour de La Cité médicale de Sainte-Foy d'accéder au statut de superclinique, dans la région de Québec.

Qui dit superclinique, dit des heures élargies de consultations sans rendez-vous accessibles à toute la population avec la carte-soleil, jusqu'à 20h, les fins de semaine. D'entrée de jeu, mardi, le directeur médical de la Cité médicale de Sainte-Foy, le Dr Michel Lafrenière, a dit compter sur la collaboration d'autres Groupes de médecine familiale (GMF), afin d'épauler la clinique dans ses nouvelles responsabilités.

«On embarque et on espère qu'il va y avoir des aménagements. Ce n'est pas juste à notre équipe de faire les heures défavorables. L'ensemble des médecins du territoire doit contribuer. Si on veut que le réseau se consolide et que ça dure dans le temps, il faudra la collaboration de tout le monde», a soulevé le Dr Lafrenière, en entrevue, peu après l'annonce officielle faite par le ministre Gaétan Barrette.

Selon le Dr Lafrenière, il sera plus difficile de recruter de nouveaux médecins qui devront travailler les soirs, le week-end, alors que d'autres groupes de médecins dans le voisinage ne travaillent pas la fin de semaine.

Files d'attente

Ouverte 98 heures par semaine depuis le 1er mai, MAclinique Lebourgneuf a rapidement été débordée. «C'est une bonne chose qu'il y ait eu des files d'attente à MAclinique. Cela nous montre à quel point on a besoin de supercliniques et à quel point les gens veulent un accès à des heures adaptées à leurs besoins. J'ose espérer que cela va convaincre les autres groupes de médecins de prendre cette direction», a déclaré le ministre Barrette.

Ce dernier prévoit l'implantation de cinq à six supercliniques, réparties de façon «appropriée», dans la région de Québec. La Cité médicale de Sainte-Foy compte 32 médecins, dont l'ex-ministre Yves Bolduc, qui prennent en charge 26 000 patients.

En devenant superclinique, ce GMF offrira 32 000 plages de sans rendez-vous par an. Il vise 10 000 plages additionnelles d'ici un an. «Cela va alors nous prendre des bras supplémentaires», a souligné le Dr Lafrenière.