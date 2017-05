Walk Off The Earth et Carly Rae Jepsen en concerts gratuits

Le groupe Walk Off The Earth et la chanteuse Carly Rae Jepsen viendront faire danser Montréal cet été.

Tout comme le Californien Anderson .Paak, les vedettes canadiennes ont été choisies par les organisateurs de la 38e édition du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) pour attirer les foules lors des grands événements extérieurs gratuits.

L’interprète du succès «Call Me Maybe» sera l’une des têtes d’affiche de «Discothèque», le spectacle du 1er juillet durant lequel Men Without Hats, Radio Radio, Muzion et Buffalo Hat Singer offriront des prestations dans une mise en scène de Yann Perreau, sous la direction musicale de DJ Champion.

La formation ontarienne Walk Off The Earth est quant à elle attendue le 4 juillet afin de faire bouger l’immense parterre de la Place des Festivals qui accueillera, en clôture le 8 juillet, le chanteur Anderson .Paak et son groupe The Free Nationals.

L’identité de la tête d’affiche du rassemblement qui lancera le FIJM le 28 juin reste inconnue.

Hommages à Bob Walsh

Une chose est sûre, les nuits de Montréal appartiendront à Guy Bélanger. Du 29 juin au 7 juillet, l’harmoniciste proposera tous les soirs une session à minuit avec des invités-surprises.

Le fidèle collaborateur de 40 ans de Bob Walsh lui rendra également hommage trois fois le 29 juin.

Pour revisiter la mémoire du monument du blues qui nous a quittés en novembre dernier, Guy Bélanger sera notamment appuyé par Breen Leboeuf, Kim Richardson et Jim Zeller.

«C’est un très beau clin d’œil que le Festival rend à Bob. On a vraiment fait une liste exhaustive des pièces de ses albums.»

Même s’il reviendra sur la mort de son grand complice. Guy Bélanger s’attend à une soirée joyeuse.

«Y’a des moments qui vont être plus durs que les autres, mais ça va être festif et Bob va être très content.»

D’ici et d’ailleurs

Parmi les nombreux artistes locaux qui composent la programmation extérieure, notons le groupe «The Brooks» – qualifié de «chouchou» du FIJM par Laurent Saulnier, vice-président à la programmation de l’événement –, la formation Valaire, la chanteuse Betty Bonifassi et l’ex-finaliste de «La Voix II» Renee Wilkin.

La planète musicale sera fort bien représentée lors de cette 38e édition. Pas moins de 30 pays y seront à l’honneur, dont le Pérou, l’Autriche, Haïti, l’Angola, Israël ou encore la Pologne.

Toute la programmation du FIJM se trouve au montrealjazzfest.com.