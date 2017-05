Android Pay débarque au Canada

Les propriétaires de téléphone Android peuvent désormais utiliser leur appareil pour effectuer des transactions dans les commerces au Canada.

Le géant de l’informatique Google, qui développe le système d’exploitation Android, a lancé mercredi après-midi son application Android Pay, qui fonctionne avec plusieurs cartes Visa, MasterCard et Interac émises par des institutions financières canadiennes.

Pour le moment, les clients de la Banque de Montréal, CIBC, la Banque Nationale, la Banque Scotia, Desjardins, Services financiers le Choix du Président, ATB Financial et Services financiers de Canadian Tire peuvent désormais profiter de ce service. Ceux qui font affaire avec la banque Tangerine pourront l’utiliser bientôt, promet Google.

«Pour utiliser l’application, vous n’avez qu’à la télécharger à partir de Google Play, a déclaré Pali Bhat, vice-président de Google Payments par voie de communiqué. Elle est disponible et fonctionnelle sur tous les appareils possédant la technologie NFC et supportant les services de Google Play sous le système d’exploitation KitKat 4.4 ou toute autre version plus récente d’Android. Vous n’avez ensuite qu’à ouvrir l’application et la configurer pour commencer à l’utiliser.»

Cette nouvelle technologie peut être utilisée dans tous les commerces qui acceptent déjà les paiements sans contact avec les cartes de débit et de crédit, ce qui représente huit détaillants canadiens sur dix, selon une étude de MONEXgroup publiée en novembre dernier.

«Vous n’avez qu’à tenir votre appareil cellulaire près du lecteur sécurisé, tout comme vous le feriez avec votre carte bancaire, carte de crédit ou votre carte prépayée qui offrent ce mode de paiement, a expliqué M. Bhat. C’est aussi simple que ça!»

Les utilisateurs d’Android gagnent ainsi une fonctionnalité qui était disponible depuis plus d’un an pour les propriétaires d’iPhone grâce à l’application Apple Pay.

Adieu, portefeuille?

Ceux qui utilisent de nombreuses cartes de fidélité seront probablement heureux d’apprendre qu’ils pourront conserver une copie numérique de leur carte dans Android Pay, leur permettant ainsi d’alléger leur portefeuille.

L’application peut également emmagasiner des cartes-cadeaux et des offres spéciales pour certains commerces.