Attentat de Kaboul: l’ambassade du Canada «lourdement endommagée»

Une partie de l’ambassade canadienne a été détruite dans le sanglant attentat au camion piégé commis mercredi dans le quartier diplomatique de Kaboul, en Afghanistan.

«Tous les employés de l’ambassade du Canada sont sains et saufs. Le rez-de-chaussée de l’ambassade a été lourdement endommagé, mais le reste de l’immeuble est pratiquement intact», a déclaré par voie de communiqué la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

Mme Freeland s’est dite «profondément attristée» par le lourd bilan de l’attaque, qui a fait au moins 90 morts et 400 blessés.

Elle a aussi déploré que l’attentat soit survenu «délibérément pendant le mois sacré du ramadan», et «visait à toucher des civils et des employés du service extérieur de certains de nos plus proches alliés».

Plusieurs autres ambassades étrangères ont fait état de dégâts matériels, dont l'ambassade de France où ils sont qualifiés «d’importants», et celles d'Allemagne, du Japon, de Turquie, des Émirats arabes unis, d'Inde et de Bulgarie.

Selon l’Agence France Presse (AFP), citant une source occidentale, «l'explosion a été causée par une citerne à eau qui contenait plus d'une tonne et demie d'explosifs [...] laissant un cratère de sept mètres de profondeur».

Le camion piégé a été actionné par un kamikaze vers 8 h 30 (heure locale), mercredi, durant l'heure de pointe matinale.

L’attentat n’a pas encore été revendiqué.