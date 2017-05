Benoît Dorais se joint à Projet Montréal

Le maire du Sud-Ouest, Benoît Dorais, devenu indépendant en 2016, se joint à Projet Montréal.

«J'ai pesé et sous-pesé la question. J'ai choisi Projet Montréal parce que je suis résolument progressiste. Je trouve aussi que le parti a maturé depuis l'élection de Valérie Plante et je me sens à ma place», a expliqué M. Dorais mercredi dans les bureaux de la formation politique.

Affirmant que la campagne électorale est déjà commencée, M. Dorais a confirmé qu'il briguera à nouveau la mairie du Sud-Ouest en novembre prochain, cette fois sous la bannière de Projet Montréal.

M. Dorais a été élu en 2009 avec Vision Montréal, puis en 2013 avec Coalition Montréal, en plus d'en assumer la direction après le décès de Marcel Côté en 2014.

Il était devenu élu indépendant en décembre 2016 «parce que [Coalition Montréal] n'allait nulle part», a-t-il expliqué.

Benoît Dorais a souligné qu'il continuera de mettre de l'avant l'importance des projets d'habitation ainsi que la consultation des citoyens lors de la création de projets d'aménagement.