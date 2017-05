Bombardier: Ottawa demande à Boeing d’abandonner son recours

Le gouvernement fédéral change de stratégie dans le dossier du litige qui oppose Bombardier à Boeing. Après avoir menacé de lui retirer un contrat, Ottawa qualifie maintenant Boeing de «principal partenaire». Et lui demande du même souffle d’abandonner son recours contre l’avionneur québécois.

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, s’est dit «déçu des mesures prises par un de nos principaux partenaires», Boeing, qui, devant les autorités américaines, accuse Bombardier de «dumping», c’est-à-dire de vente de ses avions C Series à un prix inférieur au coût de production.

«Nous sommes en net désaccord avec la décision du département du Commerce des États-Unis d’amorcer un recours commercial suite à la plainte de Boeing», a rappelé M. Sajjan.

Le gouvernement Trudeau estime que cette plainte est «sans fondement».

«Ce comportement n’est pas digne d’un partenaire de confiance, et nous demanderons à Boeing de retirer sa plainte», a ajouté M. Sajjan, lors d’un discours au salon de l’industrie de la défense et de la sécurité CANSEC, qui bat son plein actuellement dans la capitale fédérale.

Boeing pourrait perdre des contrats

Le Canada «réexamine» actuellement les projets d’achat impliquant Boeing, a-t-il aussi réitéré. Même s'il se fait plus diplomate, il n'écarte pas que l'entreprise perde des contrats en raison de ce recours commercial.

Ottawa joint ainsi sa voix à celles du gouvernement du Québec et de la Caisse de dépôt et placement, qui ont tous deux estimé au cours des dernières semaines que les allégations de Boeing sont non fondées.

Rappel

Selon l’entreprise américaine, Bombardier s’est «embarquée dans une campagne agressive pour vendre ses avions C Series sur le marché américain à des prix absurdement bas».

La Commission du commerce international (ITC) des États-Unis doit rendre une première décision dans ce dossier le 12 juin.