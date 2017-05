«Bon Cop Bad Cop 2» franchit le cap des 4 M$ au box-office

Le film Bon Cop Bad Cop 2» a été la locomotive du cinéma québécois jusqu’à présent au box-office, ayant récolté plus de la moitié des entrées.

Le film mettant en vedette à nouveau Patrick Huard et Colm Feore a déjà engrangé 4 millions $ aux tourniquets.

Le cinéma québécois a pour sa part généré 7,6 millions $ depuis le début de l’année, grâce à des films comme Ballerina, C’est le cœur qui meurt en dernier, Ça sent la Coupe et Nelly.

Et l’année cinéma n’est pas terminée. De père en flic 2, avec Louis-José Houde et Michel Côté, ainsi que Trip à trois (Martin Matte et Mélissa Désormeaux-Poulin) devraient attirer les foules dans les salles sombres.