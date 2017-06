Cinq conseils pour aller au travail en vélo

Les cyclistes étaient invités mercredi à s’informer à propos du transport actif à vélo pour se rendre au boulot dans le cadre du Festival Go vélo Montréal.

Voici quelques conseils recueillis auprès des organisations présentes pour celles et ceux qui retiendraient cette option.

Trouver le bon vélo

Les déplacements à vélo peuvent se faire autant sur un bolide de course qu’une vieille bécane. Il faut seulement être conscient de ses besoins. Selon Jean-Marc Guay de l’organisme SOS Vélo, un vélo modeste et bien entretenu est suffisant pour les amateurs cherchant à se rendre du point A au point B.

Bien barrer sa bicyclette et la faire buriner

Le vol de vélo peut être un obstacle au transport vélo-boulot pour les cyclistes craignant de perdre leur bolide chéri. Il est très important de se procurer un bon cadenas et de s’assurer de bien l’utiliser. Les cyclistes peuvent aussi faire buriner leur vélo, ce qui consiste à graver et à enregistrer avec les autorités un numéro unique rendant plus facile l’identification de son vélo en cas de vol.

Rouler en sécurité

Il est important de bien connaitre les règles de sécurité routière en voiture, mais aussi les quelques détails propres au transport à vélo. Par exemple, l’emportiérage est un danger sérieux pour les cyclistes. La conseillère en sécurité routière pour le SPVM, Nathalie Valois, a suggéré aux cyclistes de s’assurer d’être vus et surtout de voir ce qui se passe autour d’eux. Que ce soit un autre cycliste, une voiture ou un piéton, un accident est trop vite arrivé.

S’informer à propos des ressources disponibles

Venir au travail en vélo peut compter quelques désavantages. Selon Vincent Pelletier-Bonenfant de l’organisme Voyagez Futé, il suffit parfois de s’informer auprès de son employeur pour palier à ceux-ci et d’avoir accès à des ressources comme un support à vélo, une douche au travail ou simplement un casier pour ranger ses vêtements de sport.

Bien préparer son trajet

Pour tous les travailleurs du Grand Montréal pensant à venir au travail en vélo, l’idée de traverser le labyrinthe urbain peut être intimidante. Selon Mme Sévigny, il suffit de bien planifier son trajet et de privilégier les rues tranquilles ainsi que les pistes cyclables pour trouver un circuit que vous aimerez prendre semaine après semaine.