Décontamination des sols en retard: un «sérieux risque de propagation»

Les retards dans la décontamination des sols pollués un peu partout au Québec créent un «sérieux risque que la contamination se propage», selon le commissaire au développement durable, qui critique le gouvernement.

«On constate qu'il y a effectivement des dangers associés à ce que le processus ne soit pas mené de façon diligente», a affirmé le commissaire Paul Lanoie, qui relève de la vérificatrice générale du Québec.

Dans six cas étudiés sur 44, des études démontrent même qu'il y avait un sérieux risque que la contamination se propage», a-t-il ajouté.

Les retards sont multiples à toutes les étapes du processus de «réhabilitation des sols». Lorsque vient le temps de juger si un terrain est contaminé ou non, 12 dossiers sur 20 ont été réalisés dans un délai excédant les six mois prévus par la loi. Dans quatre cas, plus de cinq ans se sont écoulés.

«De même, des travaux de réhabilitation ne sont pas réalisés au moment prévu», a noté M. Lanoie. Situation identique pour les attestations d'experts confirmant que les travaux de réhabilitation sont faits, qui tardent à parvenir au ministère.

«Par ailleurs, pour une quarantaine de retards relevés, le ministère a transmis seulement trois avis de non-conformité et n'a imposé aucune sanction administrative pécuniaire», a dénoncé le commissaire au développement durable.

Il affirme aussi que dans les deux tiers des attestations de décontamination, l’expert qui signe les documents de conformité juge «ses propres travaux». «Il s’agit d’une situation de conflit d’intérêts», a-t-il noté.