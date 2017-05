Délit de fuite mortel à Saint-Constant: toujours pas d'arrestation

La Régie intermunicipale de police Roussillon a indiqué mercredi par communiqué que l’enquête «continue de progresser» relativement au délit de fuite mortel survenu samedi dernier à Saint-Constant, en Montérégie, mais il est «trop tôt pour confirmer les causes et les circonstances exactes de cet accident».

Rappelons qu’un garçon de deux ans et demi a été heurté sur la rue Rabelais, tôt samedi dernier, après avoir échappé à la surveillance de ses parents. Le conducteur responsable de l'accident ne s’est pas arrêté et demeure introuvable depuis. L'enfant a succombé à ses blessures à l'hôpital.

«Nous désirons informer la population que depuis ce malheureux événement, l’enquête continue de progresser. Plusieurs témoins ont été rencontrés, des informations ont été validées, des éléments de preuve ont été recueillis et sont en cours d’analyse. Nos techniciens en identité judiciaire, diverses ressources de la Sûreté du Québec et les experts du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (LSJML) travaillent à la reconstitution de l’accident», a indiqué la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective André Fluet par téléphone au 450 638-0911, poste 433, ou au lieutenant en devoir, au poste 601. Par ailleurs, toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.