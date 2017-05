Des groupes pharmaceutiques accusés de cacher les dangers des opiacés

L'État américain de l'Ohio a porté plainte mercredi contre 5 groupes pharmaceutiques accusés d'avoir dissimulé les risques de dépendance liés à la prise d'antidouleurs à base d'opiacés, au coeur d'une grave crise de santé publique aux États-Unis.

«Ces producteurs de médicaments ont fait croire (...) que les opiacés n'étaient pas addictifs, que la dépendance était facile à surmonter ou qu'elle pouvait être traitée en prenant encore plus d'opiacés», a assuré dans un communiqué Mike DeWine, le ministre de la Justice de cet État du nord des États-Unis.

Sont notamment visés par la plainte les géants américains Johnson & Johnson et Allergan ainsi que l'Israélien Teva, spécialiste des génériques, indique le bureau du ministre. L'Ohio veut notamment que ces 5 groupes admettent leur culpabilité et indemnisent l'État et les patients.

Selon le communiqué, leurs pratiques «frauduleuses» et leur marketing «trompeur» sur les dangers des antidouleurs ont contribué à «accélérer» la prescription des opiacés et à alimenter la crise qui frappe notamment l'Ohio.

Sur ce seul État, 1155 personnes sont décédées d'overdose de Fentanyl, un analgésique opioïde très puissant, en 2015, soit plus du double qu'en 2014, selon les chiffres officiels.

Sur l'ensemble des États-Unis, plus de 15 000 personnes sont décédées d'overdose médicamenteuse aux États-Unis en 2015, selon les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC).