Des recherches complexes pour retrouver Maïté Viens

Bien que les recherches pour retrouver le corps de Maïté Viens, disparue depuis un peu plus d'une semaine, se déroulent dans des conditions extrêmement difficiles, les bénévoles gardent espoir.

Ce qui complique les recherches c'est qu'après l'ouverture du barrage, des roches et des sédiments se sont retrouvés dans le bassin où le corps de la jeune femme pourrait se trouver.

«C’est d’une complexité incroyable, il faut vider les bassins de la boue et enlever les roches pour être en mesure de poursuivre les recherches et enfin, on le souhaite, trouver Maïté», précise Denis Bourque, un bénévole.

«On n’a pas tout ce qu’il faut en bas, donc on doit amener la mécanique et la machinerie pour pouvoir travailler dans des conditions qui ne sont pas faciles», ajoute-t-il.

Un nouveau début chaque jour

«Le matin on a bon espoir et en fin de journée il y a un paquet de facteurs qui font qu’on doit revenir le lendemain pour poursuivre les recherches et parfois même changer la méthode de travail», dit M. Bourque.

Malgré tout, Denis Bourque assure que les bénévoles continuent de garder espoir de retrouver le corps de Maïté.

«L’objectif premier c’est de retrouver Maïté et de la ramener à ses parents (...) on est convaincus [qu’on va la retrouver] et on garde espoir pour les parents», affirme le bénévole.

Le 21 mai dernier, la jeune femme originaire des Îles-de-la-Madeleine aurait perdu pied et serait tombée dans la rivière avant d’être emportée par le courant. Des recherches sont menées depuis plus d’une semaine afin de retrouver son corps.

«Dans des recherches comme ça, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles moins bonnes, des défis nouveaux qui se présentent chaque jour», soutient M. Bourque