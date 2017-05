Fini les cagnottes dans les bars au Saguenay

Une pratique répandue dans plusieurs bars du Saguenay est désormais interdite par la Régie des alcools, des courses et des jeux: les tirages de cagnottes ne sont plus permis, ce qui ne fait pas le bonheur de tous.

Deux fois par semaine depuis plusieurs années, Marc Bouchard faisait tirer de 3000 $ à 4000 $ parmi sa clientèle, chaque vendredi et dimanche.

«Un gros lot de 1000 $, et 30 autres lots de 100 $», a précisé le propriétaire du bar Nelson dans l’arrondissement de Jonquière.

L'exemple était imité par beaucoup d'autres débits de boissons, autant dans les arrondissements de Jonquière, de Chicoutimi et de La Baie. Ces bars faisaient tirer de 200 $ à 700 $, une ou deux fois par semaine.

«Les billets sont vendus le soir même, et l'argent est entièrement redistribué à la clientèle. Je ne fais pas une cenne avec ça», a continué Marc Bouchard.

Mais la pratique ne faisait pas l'affaire d'autres tenanciers.

«C'est illégal», a dénoncé la propriétaire de L'Auberge centre-ville du secteur Chicoutimi, Ghislaine Tremblay, qui voyait sa clientèle quitter rapidement certains soirs.

«Ils prennent une bière et partent à un autre bar près d'ici pour aller à la cagnotte», a-t-elle déploré. Au début, c'était un soir par semaine, mais maintenant, trois ou quatre bars en font dans notre secteur. J'ai demandé à un inspecteur de la Régie s'il y avait quelque chose à faire, et il m'a suggéré de lire le règlement.»

Les bars contrevenants ont reçu un avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. De tels tirages sont légaux seulement s'ils sont organisés par des organismes à but non lucratif pour soutenir une cause. Les cagnottes dans les bars sont donc prohibées.

«La Régie était tannée de recevoir des plaintes, sinon elle nous aurait tolérés encore», a dit Marc Bouchard.

La clientèle juge quand même que la Régie a le bras trop long.

«Ça ne faisait pas de mal à personne», a dit un client du Bar Nelson.

«La Régie faisait de l'argent sur les taxes et l'alcool vendu. S'ils coupent la cagnotte, ils vont faire moins d'argent», a indiqué un autre.

«Ce n'est pas pire que de s'acheter un gratteux ou un billet de loterie», a renchéri une autre cliente.

«Ça va surtout faire mal aux serveuses qui pouvaient récolter de bons pourboires un soir de cagnotte», a mentionné Anthony Lapointe de l'Hôtel Jonquière.

Le Saguenay était la seule région au Québec à vivre pareille situation. La règle sera respectée à la lettre. Aucun tenancier ne veut voir son permis d'alcool révoqué.