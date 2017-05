Hausse troublante des cas de maltraitance au Québec

Chaque jour au Québec, la Direction de la protection de la jeunesse reçoit 20 nouveaux signalements fondés de maltraitance chez les enfants de 5 ans et moins. C’est l’un des constats inquiétants du plus récent rapport de l’Observatoire des tout-petits.

En 2015-2016, la DPJ a reçu 270946 signalements de maltraitance touchant les tout-petits. Il s’agit d’une augmentation énorme de 40% depuis 2007. Sur la même période, on compte 27% plus de signalements fondés, donc qui «font bien état d’une situation de maltraitance».

Des chiffres d’autant plus inquiétants qu’ils touchent les plus vulnérables de la société. «Ils sont moins exposés au regard extérieur, donc probablement moins détectés, et il faut comprendre que ces chiffres-là, c’est sans doute la pointe de l’iceberg parce que toutes les situations ne sont pas signalées, donc on peut imaginer qu’il y a des tout-petits qui souffrent en silence», estime la directrice de l’Observatoire des tout-petits Fannie Dagenais, en entrevue à LCN.

La majeure partie des signalements jugés fondés au cours des deux dernières années concernent des cas de négligence, qui consistent à ne pas répondre adéquatement aux besoins d’un enfant, «comme d’être nourri, logé ou vêtu comme il se doit, ou de ne pas bénéficier de la surveillance d’un adulte».

«Ce qu’on veut que les gens retiennent, c’est que quand ces gestes-là sont posés, c’est généralement parce qu’il y a une grande détresse vécue par l’adulte.» Anxiété, dépression, situation économique précaire, isolement, difficultés d’adaptation: plus on réunit de ces conditions, plus la pression est forte, et plus le risque de maltraitance augmente.

Il faut maintenant tenter de détecter les problèmes en amont. «C’est important de signaler quand on pense qu’un enfant subit ce type de traitement-là, mais on devrait aussi détecter les situations de détresse vécues par les parents», souligne Mme Dagenais, qui rappelle que la maltraitance a non seulement des impacts sur la vie de l’enfant, mais sur l’ensemble de la société.