Il y a 50 ans commençait la «guerre des Six jours»

Le lundi 5 juin 1967, l'aviation israélienne détruit en quelques heures la quasi-totalité des avions de combat égyptiens: en s'assurant rapidement la maîtrise du ciel, les Israéliens remportent pratiquement la guerre dès le premier des «Six Jours».

À 07H24 locales, un flash de Tel-Aviv annonce que les Égyptiens ont attaqué Israël avec tanks et avions dans le sud du pays. Puis un communiqué officiel israélien précise que de violents combats ont commencé et que les forces israéliennes ont contre-attaqué. Les sirènes retentissent à Tel-Aviv et l'alerte est déclenchée dans d'autres villes du pays.

La plupart des historiens estiment maintenant que l'aviation israélienne a en fait ouvert les hostilités en pilonnant les bases aériennes du Caire et de la zone de Suez.

À 08H12, la radio du Caire interrompt ses émissions pour déclarer: «Les forces israéliennes ont commencé ce matin leur agression contre nous». Des explosions sourdes, puis fortes et rapprochées sont entendues au Caire, où les sirènes d'alerte retentissent aussi.

En Israël, les réservistes sont mobilisés. Au Caire, les aéroports civils sont fermés et l'état d'urgence est décrété sur tout le territoire.

Les blindés israéliens progressent vers le sud et enfoncent les lignes égyptiennes jusqu'à l'intérieur du Sinaï.

En Syrie, Radio-Damas arrête ses programmes pour déclarer qu'Israël a attaqué l'Égypte. Peu après 10H00 locales, la Syrie annonce que son aviation a commencé le bombardement des positions israéliennes.

En même temps, la Jordanie impose la loi martiale et place ses forces armées sous commandement égyptien, avant de déclarer la guerre à Israël en début d'après-midi. Le Koweït, le Soudan et l'Irak entrent en guerre, suivis par l'Algérie et le Yémen et ultérieurement l'Arabie saoudite.

À Jérusalem, la bataille de rue éclate entre secteurs jordanien et israélien. Puis, les hostilités s'étendent aux frontières israélo- jordanienne et israélo-syrienne.

Sur le front israélo-jordanien, de violents combats s'engagent dès les premières heures de la guerre.

L'aviation syrienne effectue plusieurs raids sur Israël, notamment contre Haïfa, tandis que l'aviation israélienne attaque à plusieurs reprises l'aéroport de Damas.

En Égypte comme en Israël, on ne doute pas de la victoire. Dans les pays arabes, où abondent les communiqués victorieux, l'enthousiasme est à son comble.

Mais l'émotion est vive dans le monde entier. Le pape Paul VI demande que Jérusalem soit déclarée «ville ouverte». Le Conseil de sécurité de l'ONU est convoqué d'urgence, et le président américain Lyndon Johnson demande aux belligérants de l'aider à obtenir un cessez-le-feu.

En s'emparant de la localité de Khan Younès, dans la zone de Gaza, les troupes israéliennes prennent, comme dans un filet, les forces égyptiennes et palestiniennes de ce secteur, écrit dans la soirée un envoyé spécial de l'AFP. Selon lui, Israël assure ainsi la sécurité du flanc occidental de son armée, aux prises plus au sud avec une grande partie de l'armée égyptienne.

Dans la nuit, le premier ministre israélien Levi Eshkol déclare dans un discours au Parlement que tous les combats se déroulent sur le territoire égyptien et dans le Sinaï. Il affirme qu'Israël a infligé de sévères pertes aux aviations égyptienne, syrienne et jordanienne.

Tel-Aviv annonce à minuit avoir mis hors de combat l'aviation égyptienne: 400 avions, dont 300 égyptiens et 50 syriens, ont été abattus dès le premier jour. C'est dans les airs que s'est décidée l'issue de ce conflit.