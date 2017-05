Janet Jackson serait en discussion pour une émission de télé-réalité sur sa vie

Janet Jackson serait en discussion avec Netflix pour une émission de télé-réalité en dix épisodes. D’après The Sun, l'émission donnera aux admirateurs un aperçu unique de l’intimité de la chanteuse qui découvre les joies de la maternité, repart en tournée et se remet de l’échec de son mariage avec Wissam Al Mana.

«Janet (Jackson) est restée très discrète sur sa vie par le passé, mais ressent le besoin de montrer à quoi sa vie ressemble à ses fans depuis sa pause il y a 10 ans, a confié une source au journal. Le documentaire se fera en dix épisodes et comprendra des sessions d’enregistrement studio, l’éducation de son enfant avec Wissam (Al Mana) et la préparation de ses concerts dans le cadre de sa tournée en Europe et en Asie.»

La source a ensuite ajouté : «Netflix négocie un grand montant pour les droits de l’émission, car ils s’attendent à ce que ça marche bien».

La nouvelle tombe quelques mois après que l’icône de la pop et son mari, le milliardaire du Qatar Wissam Al Mana, aient accueilli leur fils Eissa. Néanmoins, le couple s’est séparé après cinq ans de mariage.

Janet Jackson a confirmé leur séparation dans un message vidéo posté sur les réseaux sociaux au début du mois de mai et a également annoncé la reprise de son Unbreakable World Tour qui avait été reporté, et qui s’appelle à présent le State of the World Tour.

«Je suis tellement excitée que vous soyez aussi excités. (Pour cette tournée) il ne s’agit pas de politique, c’est à propos des gens, du monde, des relations et juste d’amour... Je suis impatiente de vous retrouver sur scène. Le 7 septembre», a-t-elle partagé.