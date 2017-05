La circulation piétonnière en cause

La mort tragique d’un camionneur dans un dépôt à neige en janvier 2017, à Trois-Rivières, aurait notamment été causée par la gestion déficiente de «l’interaction entre la circulation piétonnière et les opérations d’empilement de la neige sur le site».

C’est ce qui ressort des conclusions de l’enquête menée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Capture d'écran TVA Nouvelles

Le 26 janvier 2017, Allen Pelusso, un camionneur à l’emploi de l’entreprise André Bouvet Ltée a péri après avoir été coincé par le panneau arrière de la benne de son semi-remorque lors d’une avalanche de neige.

C’est en voulant s’assurer que sa benne était bel et bien vide que le drame s’est produit.

«Le camionneur insère une partie de son corps entre le panneau arrière et le bâti de la benne pour regarder à l'intérieur, écrit la CNESST dans son rapport d’enquête. Au même moment, une avalanche de neige se produit, alors qu'une souffleuse en marche est positionnée entre l'arrière du semi-remorque et l'amoncellement de neige. La souffleuse est alors déplacée latéralement vers la gauche sur une distance de près de six mètres et frappe le panneau arrière de la benne, écrasant ainsi le camionneur.»

Dès la journée du drame, les règles ont été changées pour interdire aux camionneurs de descendre sur le site, sauf dans un endroit sécuritaire aménagé avec des blocs de béton.

Les employeurs se sont conformés à cette exigence, selon la CNESST.