La dépouille de Mère Marie-Léonie déplacée à la Basilique-Cathédrale

La dépouille de la bienheureuse Marie-Léonie, fondatrice de la communauté des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, a été conduite vers un nouveau repos mercredi. Ses restes mortels reposeront désormais à la Basilique-Cathédrale St-Michel de Sherbrooke.

Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille ainsi que les policiers ont fait une haie d'honneur au passage de la dépouille de Mère Marie-Léonie.

Lors d'une cérémonie protocolaire, la relique été déplacée de la Maison générale vers la Basilique-Cathédrale St-Michel de Sherbrooke.

«Oui, il y a un pincement de cœur aujourd'hui de la voir s'éloigner, mais aussi on est heureuse car ça va lui permettre d'avoir une pérennité dans le temps», a expliqué Sœur Rachel Lemieux.

«C'est un retour chez elle, car elle a œuvré beaucoup dans le secteur ici», a expliqué l'abbé Guy Boulanger.

Les 14 sœurs avaient dans leurs mains les mêmes cierges qui ont brûlés en chapelle ardente lors de sa mort, 105 ans auparavant.

Sœur Marie-Léonie avait fondé la congrégation des Petites Sœurs de la Sainte-Famille en 1895, et est décédée en 1912.

Les sœurs sont vieillissantes et de moins en moins nombreuses. Elles vont déménager dans des locaux plus petits et mieux aménagés, d'où la nécessité de déplacer la dépouille.

«Quand on a su pour le déménagement, la première préoccupation des sœurs était: que va devenir Marie-Léonie?» a ajouté Sœur Lemieux.

Les restes mortels appartiennent à l'église. La préparation pour le déménagement a duré des mois. Le Vatican a même dû donner son accord.

«Tout son squelette, qui est la plus grande des reliques. C'est elle qui va être transférée à la cathédrale. Le cœur entièrement conservé, nous avons demandé pour l'avoir dans notre nouvelle maison. Et nous avons aussi une partie d'envoyée en Amérique Centrale, où la communauté grandit», a expliqué Sœur Lemieux.

De nombreux citoyens se sont rassemblés à la Basilique-Cathédrale St-Michel pour accueillir Marie-Léonie.

«Je suis parente avec Sœur Marie-Léonie Paradis. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Le ciel est en joie, et c'est les alléluias!» se réjouit une dame qui assistait à la cérémonie.

«Ce n'est pas tous les jours qu'on transporte le corps d'une fondatrice», a ajouté un citoyen.

«Ça arrive une fois dans notre vie ça!» s’est réjouie une autre dame.

Mère Marie-Léonie a reçu la béatification du pape Jean-Paul II en 1984. Elle a été reconnue comme personnage historique par le ministère de la Culture en décembre 2016. On lui reconnaît une participation importante dans le développement des communautés religieuses.