La FADOQ Côte-Nord à la défense de la loi 492

Sur la Côte-Nord, le Réseau FADOQ, le plus important regroupement de personnes de 50 ans et plus de la province, se porte à la défense de la loi 492 adoptée par le gouvernement Couillard qui empêche les propriétaires de logements d'évincer les locataires de 70 ans et plus.

Selon cette loi, les personnes de 70 ans et plus qui habitent le même logement depuis 10 ans ne peuvent se faire évincer pour une reprise, à moins que le prochain locataire soit aussi âgé de 70 ans et plus.

La Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) dénonce cette loi. Selon son porte-parole, elle limite le droit des propriétaires à faire emménager dans leur logement des membres de leur famille ou de vendre les immeubles.