Angela Price dévoile une photo d'allaitement qui fait réagir

La femme de Carey Price, Angela, a dévoilé une photo, mais aussi, plusieurs détails concernant son expérience d’allaitement dans une publication Instagram, mais également sur son blogue, mardi.

Sur la photo, on voit Angela qui allaite sans pudeur sa petite fille Liv, dans un cliché qui suscite énormément de réactions sur Instagram.

Sur son blogue, Angela raconte avoir allaité son bébé au lait maternel, et ce, les deux premiers mois de sa vie. Elle a ensuite introduit le biberon, tout en continuant de tirer son lait.

Finally got a post up about our breastfeeding journey! Hope this answers all the questions. (Link in bio) #breastfeeding #wheneverwherever #motherdaughter #nursing #babyliv 📸: @mariphotographe Une publication partagée par Angela Price (@byangelaprice) le 30 Mai 2017 à 9h24 PDT

C’est vers cinq mois qu’Angela a décidé d’introduire la formule pour bébé. La petite Liv avait un poids un peu sous la normale, et il a fallu lui donner un coup de pouce.

La femme de Carey Price s’était donnée comme objectif de cesser d’allaiter lorsque son bébé aurait 12 mois.

«Quand je n’ai plus eu la pression d’allaiter, je me suis sentie comme une nouvelle personne. Je crois que c’est la meilleure décision que j’ai prise, et de loin», ajoute-t-elle dans sa publication.

Une étape toutefois pas si simple pour le bébé et la maman.

«(Liv) voulait quand même se faire allaiter (elle était toujours en train de mettre ses mains sous mon gilet), mais elle se portait mieux que nous pensions... ce bébé adore se faire allaiter», ajoute-t-elle.

Aujourd’hui les parents sont passés à une nouvelle étape... retirer le biberon à bébé Liv, et lui donner son lait dans un gobelet.

«Elle ne semble pas prête à laisser tomber la bouteille et elle refuse toujours de boire du lait dans un petit verre. Je voulais lui enlever d’un coup, mais Carey et moi ne nous entendions pas là-dessus. Nous avons donc fait un compromis. Nous ne lui enlèverons pas avant qu'elle ait 18 mois», conclut la maman.

Plusieurs personnes sur Instagram ont applaudi le fait qu’elle partage son expérience, mais également une photo qui fait la promotion de l’allaitement sans pudeur.

Certains détracteurs ont toutefois jugé que le cliché montrait un moment intime qui n’avait pas sa place dans l’espace public.