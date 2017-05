La pétition pour la création d’un ordre des ostéopathes récolte 19 000 noms

Quelque 19 000 citoyens ont signé une pétition demandant la création d’un ordre professionnel pour les ostéopathes du Québec.

Le document a été déposé mercredi matin à l’Assemblée nationale par le député qui a parrainé la pétition, Amir Khadir, de Québec solidaire (QS).

Selon Ostéopathie Québec, une des associations professionnelles qui réclament la création d’un ordre, cet appui de la population est un «franc succès».

«Avec l’appui de 19 000 Québécoises et Québécois, nous envoyons aujourd’hui un message fort et clair à la ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée, et nous lui demandons d’agir dans ce dossier avec diligence, le plus rapidement possible», a déclaré Marc Gauthier, président d’Ostéopathie Québec.

«Nous avons aujourd’hui la preuve que la population du Québec soutient notre démarche», a-t-il ajouté.

Interpellée en avril sur l’avancement du processus de création de l’ordre, la ministre Vallée avait dit être «interpellée par la protection du public liée à la pratique de l'ostéopathie».

«L'Office des professions du Québec mène actuellement des travaux en ce sens afin d'encadrer la pratique de l'ostéopathie et il lui acheminera une proposition au moment opportun», avait indiqué le bureau de la ministre.

Environ 1500 ostéopathes sont en exercice au Québec. La profession y est enseignée et pratiquée depuis environ 35 ans.