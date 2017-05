La Semaine des services éducatifs soulignée en Estrie

La Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial, qui bat son plein jusqu’à samedi, reconnaît le travail des intervenants et des éducateurs qui jouent un rôle important dans la vie des tout-petits.

La réussite éducative débute très tôt dans la vie des enfants. C'est notamment par des activités cognitives, langagières et motrices qu'ils développent des habiletés sociales et physiques.

En Estrie, on compte 683 responsables de service de garde en milieu familial et 46 Centre de la petite enfance (CPE), répartis dans 73 installations.

Comme le service éducatif est le principal lieu où l'enfant passe le plus de temps éveillé, c'est par le biais de son éducateur ou de son responsable qu'il fait de multiples apprentissages qui l'amèneront tout doucement à la maternelle.

Comme le précise Lucie Gendron, directrice du CPE Chez tante Juliette de Sherbrooke, «les intervenants et les éducateurs en services de garde et en CPE sont des professionnels dévoués. Leur travail est essentiel au bon développement de nos enfants alors qu'ils agissent, bien souvent, comme modèles. Il est plus qu'important de reconnaître le travail qu'ils font».