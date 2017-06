Le violeur des travailleuses de rue écope de 10 ans et demi de prison

Un violeur sans remords qui croyait pouvoir s’en prendre à des travailleuses de rue, car «elles sont habituées aux gars», a écopé de 10 ans et demi de pénitencier ce mercredi.

«Il est important de passer un message à ceux qui voudraient l’imiter», a lancé le juge Salvatore Mascia en condamnant Richard Chassagne au palais de justice de Montréal.

Chassagne, 52 ans, n’a pas de remords ni d’empathie pour les trois travailleuses de rue et la serveuse qu’il a agressées sexuellement. Il ne se préoccupe pas d’autrui et il minimise même leur statut de victime, a déploré le magistrat.

Pourtant, il ne fait aucun doute qu’il a commis des crimes extrêmement graves en 2014 et en 2015. À chaque fois, il empruntait la Chevrolet grise de sa mère à la recherche d’une proie. Et quand sa victime embarquait dans le véhicule et que Chassagne arrivait dans un coin reculé, il la forçait à avoir des rapports sexuels non protégés à coup de menaces.

«Si tu fais ce que je te demande, je ne te laisserai pas toute nue sur la rue, ça va aller», a dit Chassagne à une serveuse qui, apeurée, a obtempéré.

«Gratis»

Dans le cas des travailleuses de rue, Chassagne les coinçait et refusait de payer, car dans sa tête, elles sont «habituées aux gars».

«Pour moi, c’est gratis, aweille», disait Chassagne à ses victimes, dont une qu’il a violée en dehors de sa voiture, sur du gravier.

L’une des victimes, tremblant de peur, a même dû supplier Chassagne pour récupérer ses vêtements après l’agression.

«Les travailleuses de rue sont souvent vulnérables, elles sont parfois peu enclines à dénoncer, ce sont des cibles faciles», a déploré le juge.

Sauf que dans ce cas-ci, les victimes ont porté plainte, en plus de se passer le mot entre elles.

«Ça a créé chez ces travailleuses une certaine insécurité, c’est évident qu’elles ont subi un impact assez important dans leur vie», a commenté Me Nadine Haviernick de la Couronne.

Elle réclamait 12 ans de pénitencier pour Chassagne, mais le juge a estimé qu'une peine de 10 ans et demi d’incarcération était plus juste, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.

Me Yves Gratton de l’aide juridique suggérait pour sa part huit années de réclusion. Compte tenu de la détention préventive, c’est à peu près ce qu’il lui reste à purger.