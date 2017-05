Les agresseurs sexuels sont-ils réhabilitables?

«Agresseur sexuel un jour, agresseur sexuel toujours». Faux, dit un intervenant. Tous ne sont pas réhabilitables, mais la plupart le sont. Encore faut-il qu’ils soient traités afin de prévenir la récidive à leur sortie de prison.

«Étrangement, on dit pédophile un jour, pédophile toujours, ce qui donne l’illusion que tout le monde récidive. Une étude québécoise sur l’ensemble des gens qui traitent les agresseurs sexuels et ceux qui n’ont pas été traités dit autre chose», nuance Daniel Bellemare, intervenant et président du Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle.

«15% des agresseurs récidivent s’ils n’ont pas reçu de traitement lors de leur incarcération ou lors de leur sortie dans des organismes communautaires. S’ils sont traités et aidés, le taux de récidive chute à 6%», précise M. Bellemare.

L’intervenant dit qu’il n’y a pas de portrait type des agresseurs sexuels. «On retrouve des agresseurs dans toutes les couches de la société, qu’ils soient riches ou pauvres, éduqués ou pas.»

Alors qui sont-ils et comment devient-on un agresseur sexuel, un violeur, un prédateur à la recherche de victimes? «On ne se lève pas un matin agresseur sexuel. C’est une dynamique, une structure déviante, qui s’installe, qui se bâtit petit à petit dans le cerveau», informe Daniel Bellemare.

Ce dernier explique qu’il en va de même dans la construction mentale d’un pédophile. «Des jeunes qui font rire d’eux, s’aperçoivent lors de leur éveil sexuel qu’ils sont laissés de côté. Ils développent leur sexualité en se tournant vers ceux qui ne les jugent pas, qui souvent sont les enfants. Il se peut aussi que l’enfant ait vu son père abuser de son frère ou de sa sœur, il trouve que c’est un modèle et il imite ces modèles-là. Il n’y a pas de modèle unique de pédophile.»

M. Bellemare martèle qu’il faut soigner les agresseurs sexuels et insister auprès de ceux qui refusent les traitements. «Les programmes, les traitements s’intéressent à la structure mentale déviante pour la défaire. Il faut traiter ces personnes», soutient Daniel Bellemare.

Onze organismes communautaires offrent des services aux agresseurs au Québec. «On voudrait qu’il y ait des services un peu partout afin de diminuer la récidive, qui va faire de moins en moins de victimes, alors qu’il y a 38 centres pour les victimes. On voit que ce n’est pas winner pour le gouvernement d’investir alors que les retombées sociales seraient immenses», plaide Daniel Bellemare.