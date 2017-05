Les policières victimes de harcèlement sexuel seront indemnisées

Un tribunal fédéral canadien a validé un règlement permettant à des milliers de femmes membres de la police fédérale victimes de discrimination et de harcèlement au travail de recevoir une compensation financière, a-t-on appris mercredi.

Selon une copie du jugement obtenue par l'AFP, les employées et anciennes employées de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) concernées pourront obtenir entre 10 000 dollars canadiens et 220 000 dollars canadiens chacune en fonction du préjudice subi.

En octobre 2016, le chef de la GRC Bob Paulson avait présenté des excuses publiques aux victimes de discrimination et de harcèlement au sein de la police fédérale et avait proposé un règlement comprenant une enveloppe de 100 millions de dollars pour les dédommager.

Près de 20 000 membres de la GRC depuis 1974 (date à laquelle la police fédérale a ouvert le recrutement aux femmes) sont a priori éligibles, mais moins de 1 000 personnes devraient présenter une demande formelle de compensation.

Les victimes de harcèlement se sont notamment plaintes de certains supérieurs leur faisant des avances sexuelles ou de réflexions inappropriées de la part d'autres officiers.

«Le harcèlement et la discrimination ont eu une influence négative sur leur carrière au sein de la GRC et leur a causé des préjudices physiques et psychologiques», a précisé au sujet des victimes la juge Ann Marie McDonald dans sa décision.

Elle a également mentionné que le règlement comporte «des avantages allant au-delà des strictes compensations financières, et en ce sens... va bien plus loin que ce que les victimes auraient pu obtenir à la suite d'un procès».

Le règlement garantit notamment l'anonymat des plaignantes pour éviter d'éventuelles représailles à l'encontre d'officiers toujours en service au sein de la police fédérale.