Les profits de CAE en hausse au quatrième trimestre

Le fabricant de simulateurs aériens CAE a rapporté mercredi des profits en hausse pour son quatrième trimestre et son exercice 2017.

Les profits de la période de trois mois qui s’est terminée à la fin de mars se sont élevés à 69,1 millions $ ou 25 cents par action, comparativement à 59,7 millions $ ou 22 cents par action une année plus tôt pour la même période.

Les revenus ont aussi augmenté, passant de 722,5 millions $ à 734,7 millions $ par rapport au premier trimestre de 2016. Les activités du secteur civil ont généré des revenus en hausse de 6 % tandis que ceux du secteur Défense ont baissé de 4 %.

«Le secteur civil a signé des contrats portant sur des solutions de formation d'une valeur de 481,3 millions $, y compris des accords de services de formation des pilotes en Europe et au Moyen-Orient, et la vente de 17 simulateurs de vol à des clients, notamment Shanghai Eastern Flight Training, Donghai Airlines, Korean Air, Ethiopian Airlines et Airbus», a mentionné l’entreprise.

Bonne année

En ce qui concerne l'exercice pour la dernière année, les profits de CAE ont atteint 256,6 millions $ comparativement à 230,3 millions $, l’an dernier, tandis que les produits ont augmenté à 2,7 milliards $ en hausse de 8 % par rapport à l'exercice précédent.

«CAE a obtenu de solides résultats au cours de l'exercice 2017 et je suis heureux des progrès accomplis afin de réaliser notre vision d'être reconnu comme le partenaire de choix en formation partout dans le monde», a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE.

«Nous avons fait croître le résultat par action de 20 % cette année, nous avons généré une hausse de 32 % des flux de trésorerie disponibles, et nous avons renforcé la nature récurrente de nos activités avec un carnet de commandes record de 7,5 milliards $», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’entreprise s’attend «à une croissance soutenue» pour le futur, notamment en raison des «perspectives favorables de ses marchés».